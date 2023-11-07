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З Гази евакуюють першу сотню українців

07 листопада 2023, 15:26
З Гази евакуюють першу сотню українців
Reuters
Сьогодні дозвіл на евакуацію з території Сектору отримали перші 100 українців, інших планують випустити вже завтра.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розказав в інтерв’ю Укрінформу

"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази − 101 особа із 367, які ми запросили. Це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови", - сказав Корнійчук. 

Він додав, що евакуація має розпочатися 7 листопада − співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.

"Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх", - додав посол. 

Перший пункт пропуску біженців відкрився 21 листопада на кордоні з Єгиптом.

В кінці жовтня українське МЗС заявило, що в Ізраїлі загинув 21 українець, у Секторі Гази – четверо, серед яких діти.

 

сектор Газаевакуаціяукраїнці

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