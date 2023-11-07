З Гази евакуюють першу сотню українців
Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розказав в інтерв’ю Укрінформу.
"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази − 101 особа із 367, які ми запросили. Це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови", - сказав Корнійчук.
Він додав, що евакуація має розпочатися 7 листопада − співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.
"Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх", - додав посол.
Перший пункт пропуску біженців відкрився 21 листопада на кордоні з Єгиптом.
В кінці жовтня українське МЗС заявило, що в Ізраїлі загинув 21 українець, у Секторі Гази – четверо, серед яких діти.