З Гази евакуюють першу сотню українців

Сьогодні дозвіл на евакуацію з території Сектору отримали перші 100 українців, інших планують випустити вже завтра.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розказав в інтерв’ю Укрінформу.

"Перша група наших громадян отримала дозвіл на евакуацію з Гази − 101 особа із 367, які ми запросили. Це ті, що погоджені на евакуацію через Ізраїль. Решту обіцяють випустити в середу. Також на наше прохання випускають 51 громадянина Молдови", - сказав Корнійчук.

Він додав, що евакуація має розпочатися 7 листопада − співробітники посольства України уже очікують на кордоні з Єгиптом та Газою.

"Все скоординовано поки нормально. Сподіваюся, що в четвер закінчимо виводити всіх", - додав посол.

Перший пункт пропуску біженців відкрився 21 листопада на кордоні з Єгиптом.

В кінці жовтня українське МЗС заявило, що в Ізраїлі загинув 21 українець, у Секторі Гази – четверо, серед яких діти.