МЗС: В Ізраїлі загинув 21 українець, у Секторі Гази – четверо, серед яких діти

Сектор Гази, 29 липня 2014 року. Ізраїль здійснив ракетні удари по місту Газа. Військова операція Ізраїлю проти руху ХАМАС розпочалася 8 липня. Її причиною стали обстріли, які здійснювали бойовики ХАМАС. Фото: АFР

У МЗС України також повідомили кількість поранених.

Міністерство закордонних справ України має інформацію про 21 загиблого українця в Ізраїлі. Також у МЗС знають про чотирьох загиблих у Секторі Гази, серед яких троє дітей.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на коментар спікера дипвідомства Олега Ніколенка.

"МЗС України підтверджує загибель в Ізраїлі 21 українця. Одна людина вважається зниклою безвісти. У Секторі Гази – четверо загиблих, серед яких троє дітей, а також шестеро поранених", – повідомив Ніколенко.

Раніше Ізраїльський посол в Україні Міхаель Бродський повідомив, що внаслідок нападу бойовиків Хамас на Ізраїль загинули 25 українських громадян. Загалом за його словами, загинуло понад 1400 людей, понад 5 тисяч – отримали поранення.

Нагадаємо, після інтенсивного артилерійського та ракетного обстрілу Сектору Газа ізраїльські військові зайшли на територію анклаву. Перед цим Цахал оголосив розширення наземної активності проти угруповання Хамас. Водночас бойовики Хамас заявили, що готові протистояти Ізраїлю з повною силою та зірвати його вторгнення.

Нагадаємо, очільник агентства ООН у справах палестинських біженців Філіп Лаццароні заявив під час екстреного засідання, що "негайне припинення вогню стало питанням життя і смерті для мільйонів", звинувативши Ізраїль у "колективному покаранні" палестинців і примусовому переміщенні цивільного населення.