Перша компанія отримала сертифікат, що наближає українські митні практики до ЄС
Вперше АЕО в Україні отримало ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", повідомляє "Економічна правда". Ця ініціатива є одним із перших євроінтеграційних проектів Держмитслужби, кажуть у відомстві.
"Митні органи не мають бути бар'єром при перетині кордону. Ця практика відходить в минуле. Ми підтримуємо чесний бізнес і максимально полегшуємо митні процедури для добросовісних імпортерів та експортерів", - коментує міністр фінансів Сергій Марченко.
"Статус АЕО - це найвищий ступінь довіри митниці до підприємств у вигляді надання їм спеціальних спрощень та переваг при здійсненні митних формальностей", - додав він.
Зокрема, розвиток інституту АЕО є важливим проєктом у контексті євроінтеграції, адже сприяє наближенню митного законодавства країни до стандартів ЄС, спрощує міжнародну торгівлю та підвищує конкурентну привабливість українських підприємств.
Голова Держмитслужби Павло Рябікін назвав цей проєкт програмою співпраці митниці і бізнесу. За його словами, видача першого сертифікати засвідчує, що Україна виконала одне зі своїх зобов’язань за Угодою.
"Митниця має довіряти доброчесним підприємцям. Програма Авторизованого економічного оператора переводить цю довіру у практичну площину", - прокоментував він.
У відомстві нагадали, що програму АЕО запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі. На сьогодні програми АЕО реалізовані у 97 країнах світу. Ще 20 - їх впроваджують.
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