Перша компанія отримала сертифікат, що наближає українські митні практики до ЄС

В Україні видали перший сертифікат Авторизованого економічного оператора (АЕО), що дозволяє використання спрощених процедур з митних питань – запровадження АЕО було передбачено Угодою про асоціацію з ЄС.

Вперше АЕО в Україні отримало ПАТ "Джей Ті Інтернешнл Україна", повідомляє "Економічна правда". Ця ініціатива є одним із перших євроінтеграційних проектів Держмитслужби, кажуть у відомстві.

"Митні органи не мають бути бар'єром при перетині кордону. Ця практика відходить в минуле. Ми підтримуємо чесний бізнес і максимально полегшуємо митні процедури для добросовісних імпортерів та експортерів", - коментує міністр фінансів Сергій Марченко.

"Статус АЕО - це найвищий ступінь довіри митниці до підприємств у вигляді надання їм спеціальних спрощень та переваг при здійсненні митних формальностей", - додав він.

Зокрема, розвиток інституту АЕО є важливим проєктом у контексті євроінтеграції, адже сприяє наближенню митного законодавства країни до стандартів ЄС, спрощує міжнародну торгівлю та підвищує конкурентну привабливість українських підприємств.

Голова Держмитслужби Павло Рябікін назвав цей проєкт програмою співпраці митниці і бізнесу. За його словами, видача першого сертифікати засвідчує, що Україна виконала одне зі своїх зобов’язань за Угодою.

"Митниця має довіряти доброчесним підприємцям. Програма Авторизованого економічного оператора переводить цю довіру у практичну площину", - прокоментував він.

У відомстві нагадали, що програму АЕО запроваджено Всесвітньою митною організацією у 2005 році шляхом ухвалення Рамкових стандартів безпеки і полегшення світової торгівлі. На сьогодні програми АЕО реалізовані у 97 країнах світу. Ще 20 - їх впроваджують.

Читайте також: "Єдине вікно": ЄС хоче модернізувати митний контроль