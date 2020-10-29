"Єдине вікно": ЄС хоче модернізувати митний контроль

Повне впровадження може зайняти до 10 років

Єврокомісія висунула ініціативу про запровадження для митниці ЄС принципу "єдиного вікна".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в офіційному повідомленні Єврокомісії.

Ця зміна спростить обмін інформацією між органами, які долучені до розмитнення товарів: торговим операторам потрібно буде подати всі документи один раз.

Зараз це низка органів, що відповідають за різні аспекти питання (безпека та охорона здоров’я, безпечність для довкілля, агросектор, риболовля, культурна спадщина, відповідність стандартам тощо).

Як наслідок, експортерам та імпортерам доводиться подавати папери до кожного органу окремо, що створює зайву бюрократичну тяганину та зменшує можливість для контролюючих органів вчасно побачити якісь ризики і спільно боротися з ними

"Єдине вікно дозволить компаніям і торговельним операторам подавати інформацію через єдиний портал у кожній окремій країні-члені, зменшуючи дублювання документів, час і кошти. Після цього митниця та інші органи зможуть спільно використовувати цю інформацію, забезпечуючи повністю скоординований і прозоріший підхід на загальноєвропейському рівні", - пояснюють у ЄК.

Повне впровадження "єдиного вікна" може зайняти до 10 років.

Щорічний товарообіг у митному союзі ЄС складає понад 3,5 трлн євро.

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