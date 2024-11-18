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ПОЛІТИКА

Перша леді Бразилії образила Ілона Маска на світському заході G20

18 листопада 2024, 11:27
Перша леді Бразилії образила Ілона Маска на світському заході G20
У світі все більше звертають увагу на те, що соцмережі з місця спілкування перетворюються на політичний інструмент.

Найбагатша людина світу Ілон Маск завжди дуже гостро реагує на будь-яку критику на свою адресу: він тут же відповідає на неї у своїй мережі Х, не добираючи виразів. Ось і напередодні вихідних він зіткнувся у заочному "двобої" з першою леді Бразилії. Це стосувалося його платформи Х, яка останнім часом все більше піддається критиці у світі за те, що перетворюється на "розплідник ненависті" і дезінформації.

Про інцидент розповідає Reuters.

Перша леді Бразилії Дженя Лула да Сілва вилаяла мільярдера Ілона Маска під час світського заходу G20 в суботу, на якому вона говорила про необхідність регулювання соціальних мереж для стримування дезінформації.

Коли вона говорила, пролунав корабельний гудок, і вона пожартувала: "Здається, це Ілон Маск", а потім додала: "Я тебе не боюся, пішов ти, Ілоне Маск".

Маск, власник соціальної мережі X, відреагував на відео з її висловлюваннями, розмістивши графічний смайлик, що зображає голосний сміх. В іншому дописі він додав: "Вони програють наступні вибори", маючи на увазі президента Луїса Інасіо Лулу да Сілву.

Дружина президента виступила на заході напередодні саміту групи найбільших країн G20 в Ріо-де-Жанейро, який відбудеться в понеділок і вівторок.

Цього року мережа соціальних повідомлень Маска була призупинена в Бразилії на місяць через те, що він не назвав свого законного представника в країні та ігнорував рішення суду про блокування акаунтів, звинувачених у поширенні "фейкових новин" і повідомлень, що розпалюють ворожнечу.

Нагадаємо, Іспанська газета La Vanguardia слідом за британською The Guardian припинить публікації в соцмережі американського мільярдера Ілона Маска X (колишня Twitter) та видалить звідти свої облікові записи.

Ілон МаскбразиліяG20

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