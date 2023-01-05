У США схвалили використання першої у світі вакцини для медоносних бджіл

Міністерство сільського господарства Сполучених Штатів схвалило першу у світі вакцину для медоносних бджіл. Це має допомогти в боротьбі з американським гнильцем — хворобою, яка зазвичай спустошує бджолині колонії.

Препарат є ослабленою бактерією. Потрапляючи до організму бджолиної матки, він запускає вироблення специфічного імунітету для личинок, яких вона народить. Вакцина спочатку буде доступна для комерційних бджолярів.

"Наша вакцина – це прорив у захисті медоносних бджіл. Ми готові змінити те, як дбаємо про комах, що своєю чергою вплине на виробництво продуктів харчування у глобальному масштабі", – сказала Аннет Клейзер, виконавча директорка компанії Dalan Animal Health, яка розробила вакцину.

Американський гнилець – це серйозне захворювання, що викликається личинками бактерій Paenibacillus, які можуть послабити та вбити вулики. Розпізнати хворобу легко – вона перетворює личинок на коричневий слиз із гірким запахом (гнильну масу). У США гнильця виявили в четверті вуликів. У такому випадку бджолярі мають знищити та спалити колонії бджіл, щоб хвороба не поширювалась далі.