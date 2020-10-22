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Американський стартап навчився синтезувати мед

Так хочуть врятувати диких бджіл, важливих для запилення рослин
Стартап MeliBio із американського Сан-Франциско синтезував речовину, яка за своїми властивостями є відповідником меду.
Американський стартап навчився синтезувати мед Фото: з відеритих джерел

Так розробники хочуть зберегти популяції диких бджіл, із якими медоносні нині конкурують за їжу, повідомляє "Громадське" посилаючись на Fast Company.

За словами керівника MeliBio Дарко Мандіча, мед без участі бджіл вони виготовляють так само, як на ринку вже створюють молочні продукти без участі корів: ізолюють ДНК, а потім поміщають його в мікроорганізми в біореакторі, де й відбувається процес медотворення. При цьому стартапери стверджують, що можуть відтворити й варіації меду залежно від квіток, які запилювали бджоли.

Мандіч каже, що прототип їхнього меду «нагадує смак, текстуру й консистенцію меду, зробленого бджолами»: під час сліпої дегустації учасники не змогли відрізнити мед MeliBio від справжнього. А вже 14 компаній заявили про наміри купувати синтезований стартапом мед для своїх продуктів. Перші такі продукти можуть з’явитися на ринку вже у 2021 році.

Мета синтетичного меду - збереження популяцій диких бджіл, яких не використовують для видобування меду. Медоносних бджіл розводять усе більше, через що ті починають витісняти диких. У США, за словами Мандіча, це загрожує 20 тисячам видів бджіл у США.

Як відзначає Fast Company, пропозиція MeliBio може виявитися комерційно привабливою для інвесторів: до 2026 року ринок веганських продуктів, за оцінками, зросте до 31 мільярда доларів (у 2018-му - 14,2 мільярда).

MeliBio був заснований у квітні 2020 року. Стартап уже залучив 125 тисяч доларів інвестицій і планує розширити фінансування, аби завершити дослідження біосинтезу меду. Розробники сподіваються здешевити технологію настільки, щоб вона була дешевша за виробництво меду традиційним способом.

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22 10 2020 15:56
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