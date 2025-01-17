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ПОЛІТИКА

Україна активно впроваджує роботизовані технології для переваги на полі бою

17 січня 2025, 13:14
Україна активно впроваджує роботизовані технології для переваги на полі бою
Фото: smnews.com.ua
Зазначається, що в Україні розширюється внутрішнє виробництво наземних дистанційних технологій.

Українські військові підрозділи активно впроваджують роботизовані технології на полі бою, щоб спробувати отримати перевагу над російськими військами.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що в Україні розширюється внутрішнє виробництво наземних дистанційних технологій, зокрема за рахунок низових компаній, підтримуваних державними фондами розвитку. Крім того, як повідомлялося раніше, Україна використовує десятки вітчизняних систем зі штучним інтелектом для безпілотників, щоб досягати цілей на полі бою.

Видання наводить як приклад 13-ту бригаду Національної гвардії України "Хартія" та її унікальну наземну атаку на північно-східній частині Харківської області з використанням лише машин.

Зазначається, що в зазначеній атаці поєднувалися штурмові, мінно-установчі та розмінувальні машини, керовані безпілотниками, що ширяли над ними. У бригаді заявили, що операція проклала шлях до успішного наступу піхоти.

"Наше завдання - максимально перенести розвідку, зачистку й атаки... на машини, які ми можемо дозволити собі втратити", - зазначив представник підрозділу Володимир Дегтярьов.

За словами військових, поширення дешевих ударних безпілотників зробило війну з важкою артилерією ще більш смертоносною.

Як зазначив Дегтярьов, російські військові швидко адаптуються, а це означає, що українські підрозділи мають постійно впроваджувати інновації як на полі бою, так і за його межами: "Будь-яка перевага сходить нанівець за кілька тижнів, максимум за кілька місяців, коли противник починає розуміти, аналізувати, застосовувати та масштабувати ті самі технології".

Нагадаємо, що Україна створила безпілотник "Вінчестер" з рушницями для боротьби з російськими дронами. Однак цілями нових українських fpv-безпілотників тепер стають не тільки на дрони, а й російська піхота.

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