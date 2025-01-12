Українські дрони-рушниці стають загрозою для піхоти рф – Forbes

Дрон "Вінчестер", оснащений рушницями, - це багаторазова зброя, яка може завдати безліч ударів, перш ніж він самоліквідується або буде збитий.

Україна створила безпілотник "Вінчестер" з рушницями для боротьби з російськими дронами. Однак цілями нових українських fpv-безпілотників тепер стають не тільки на дрони, а й російська піхота.

Про це пише Forbes.

Так, видання аналізує одне з нещодавніх відео, на якому один із дронів "Вінчестер" вистежує та підриває російські безпілотники. Як зазначає аналітик Forbes, під час завдання один з операторів скористався можливістю і атакував російського (або північнокорейського, якщо бій відбувався в Курській області росії) солдата, який трапився на шляху дрона.

Як зазначає аналітик, наразі важко судити, чи свідчить це про зміну тактики українських безпілотників, але безумовно підкреслює цінність fpv-дронів зі зброєю.

Більшість дронів - це системи одноразового використання, які підривають ціль і самознищуються в процесі. Однак дрон "Вінчестер", оснащений рушницями, - це багаторазова зброя, яка може завдати безліч ударів, перш ніж він самоліквідується або буде збитий.

Водночас, зазначає аналітик, у таких дронів є недолік - рушниці найкраще працюють на близькій відстані через розсіювання їхніх пострілів.

"Щоб застрелити солдата, дрону потрібно підібратися ближче. А на такій відстані він може бути вразливим для власної зброї солдата", - зазначає видання.

Нагадаємо, Велика Британія спільно із союзниками по НАТО передасть Україні 30 тисяч нових безпілотників. Постачання відбудеться після укладення контрактів "коаліцією дронів" на 45 млн фунтів стерлінгів (близько 55,3 млн доларів).