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Перше засідання Синоду ПЦУ: визначено його склад та посаду Філарета

Патріарх Філарет продовжує керувати Київською єпархією у складі парафій та монастирів Києва
Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній затвердив склад Синоду ПЦУ і скликав його перше засідання.
Перше засідання Синоду ПЦУ: визначено його склад та посаду Філарета Фото: facebook.com/epifaniy/

Про це повідомляється на сайті ПЦУ.

Окрім постійних членів Синоду патріарха Філарета, митрополита Макарія та митрополита Симеона, до нього Епіфаній включив:

  • Димитрія, митрополита Львівського і Сокальського;
  • Іоана, митрополита Черкаського і Чигиринського;
  • Сергія, архієпископа Донецького і Маріупольського;
  • Федора, архієпископа Полтавського і Кременчуцького;
  • Іларіона, архієпископа Рівненського і Острозького;
  • Євстратія, архієпископа Чернігівського і Ніжинського;
  • Германа, архієпископа Чернівецького і Хотинського;
  • Агапіта, архієпископа Вишгородського;
  • Симеона, єпископа Дніпровського і Криворізького.

Засідання Синоду відбулося у митрополичому будинку при Соборі Святої Софії Київської під головуванням Епіфанія. У засіданні Синоду взяли участь усі його члени, окрім архієпископа Донецького і Маріупольського Сергія – його госпіталізували із загостренням серцево-судинного захворювання.

Вирішено, що патріарх Філарет продовжує керувати Київською єпархією у складі парафій та монастирів Києва (за виключенням Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря), які до 15 грудня 2018 року перебували у його підпорядкуванні як Патріарха Київського і всієї Руси-України.

"Враховуючи особливе значення Михайлівського Золотоверхого монастиря м. Києва його намісник архієпископ Вишгородський Агапіт прирівняний у правах до єпархіального архієрея", - йдеться у повідомленні.

Також Синод розглянув і ухвалив типовий статут Управління єпархії для єпархій Помісної Церкви.

Нагадаємо, що Синод Православної церкви України у вівторок, 5 лютого, зібрався на перше засідання.

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05 02 2019 22:33
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