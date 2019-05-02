Синод Православної церкви України зібрався на перше засідання
Про це йдеться у Facebook митрополита Київського і всієї України Епіфанія (Думенка), інтронізація якого відбулася два дні тому. Колишній предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет (Денисенко), який пропустив цю церемонію за станом здоров'я, на Синод прийшов.
Також присутній колишній предстоятель УАПЦ Макарій (Малетич), митрополит Вінницький і Барський Симеон (Шостацький), який перейшов з УПЦ Московського патріархату.
Фото: Іван Сидор
Засідання Синоду було організовано в Будинку митрополита на території заповідника "Софія Київська".
До складу Синоду ПЦУ будуть по черзі входити всі єпископи, які мають єпархії в межах України, за старшинством.
Нагадаємо, після інтронізації глави ПЦУ митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбудеться перше засідання Священного Синоду Православної церкви України (ПЦУ).
Додамо, що понад 100 парафій УПЦ Московського патріархату після Об'єднавчого собору перейшли в Православну церкву України.
Як відомо, що 6-го січня Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.
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