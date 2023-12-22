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Перші два десятки F-16 готують до відправки в Україну – прем'єр Нідерландів

22 грудня 2023, 15:08
Перші два десятки F-16 готують до відправки в Україну – прем'єр Нідерландів
Фото: commons.wikimedia.org
Марк Рютте заявив, що поінформував Київ про рішення передати 18 винищувачів F-16.

Про це прем’єр Нідерландів Марк Рютте написав в соцмережі X (Twitter)

"Надання F-16 – один із найважливіших елементів домовленостей щодо військової підтримки України. Окрім дозволу на експорт, до самої передачі мають бути виконані ще кілька критеріїв, у тому числі щодо готовності відповідних фахівців та інфраструктури. Це рішення підтверджує, що Нідерланди не зменшували зобов’язання надавати Україні підтримку, необхідну для відповіді на триваючу російську агресію", - йдеться в дописі. 

Про це стало відомо після телефонної розмови прем’єра Нідерландів Марк Рютте з президентом України Володимиром Зеленським. 

Рютте поінформував Зеленського про рішення уряду Нідерландів готувати до передачі Україні перші вісімнадцять винищувачів F-16.

За словами нідерландського прем’єра, вони обговорювали також рішення Євроради почати з Україною перемовини про вступ до Євросоюзу. 

"Я вражений вже здійсненим прогресом України. Нідерланди готові допомагати Україні продовжувати над втіленням реформ, необхідних для процесу вступу. Також запевнив президента Зеленського, що Нідерланди докладуть максимум зусиль для того, щоб на саміті лідерів у лютому 2024 року досягли згоди щодо фінансової підтримки з боку ЄС", - сказав Марк Рютте. 

Зеленський же розповів, що у розмові він подякував Рютте за рішення щодо F-16 і активну підтримку у рішенні щодо відкриття переговорів. 

Він додав, що обговорювали також розвиток ситуації на фронті, ситуацію у Чорному морі та актуальні військові потреби сил оборони, зокрема в артилерії, безпілотних апаратах, системах ППО.  

"Ми домовилися продовжувати роботу над гарантіями безпеки у продовження декларації G7 у Вільнюсі. Також ми обговорили наступну зустріч щодо "формули миру", - підсумував Зеленський.  

В вересні стало відомо, що Нідерланди передадуть Україні F-16 вже наступного року.

 

НідерландиF-16

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