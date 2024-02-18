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Перші F-16 можуть потрапити в Україну у червні

18 лютого 2024, 12:26
Перші F-16 можуть потрапити в Україну у червні
Фото: commons.wikimedia.org
Перша партія винищувачів F-16 може почати літати в українському небі в червні цього року.

Про це пише Foreign Policy, посилаючись на двох європейських посадовців, які були присутні на Мюнхенській безпековій конференції.

"Думаю, у червні ми побачимо їх в Україні", – сказав міністр оборони Литви Арвидаса Анушаускаса.

Схожі дати назвав ще один європейський посадовець, на умовах анонімності. 

"Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", - пише видання. 

Спочатку орієнтовними термінами передачі винищувачів Україні називали перший квартал цього року.

Але начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що розраховує на появу винищувачів F-16 навесні цього року.

 

F-16червень

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