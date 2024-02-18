Перші F-16 можуть потрапити в Україну у червні

Перша партія винищувачів F-16 може почати літати в українському небі в червні цього року.

Про це пише Foreign Policy, посилаючись на двох європейських посадовців, які були присутні на Мюнхенській безпековій конференції.

"Думаю, у червні ми побачимо їх в Україні", – сказав міністр оборони Литви Арвидаса Анушаускаса.

Схожі дати назвав ще один європейський посадовець, на умовах анонімності.

"Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", - пише видання.

Спочатку орієнтовними термінами передачі винищувачів Україні називали перший квартал цього року.

Але начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що розраховує на появу винищувачів F-16 навесні цього року.