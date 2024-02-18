Перші F-16 можуть потрапити в Україну у червні
Про це пише Foreign Policy, посилаючись на двох європейських посадовців, які були присутні на Мюнхенській безпековій конференції.
"Думаю, у червні ми побачимо їх в Україні", – сказав міністр оборони Литви Арвидаса Анушаускаса.
Схожі дати назвав ще один європейський посадовець, на умовах анонімності.
"Українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів", - пише видання.
Спочатку орієнтовними термінами передачі винищувачів Україні називали перший квартал цього року.
Але начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що розраховує на появу винищувачів F-16 навесні цього року.