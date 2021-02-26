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Перші країни ЄС отримали роботів для дезінфекції лікарень, придбаних за кошти блоку

Словенія отримала двох роботів для дезінфекції палат у лікарнях, придбаних за кошти ЄС.
Перші країни ЄС отримали роботів для дезінфекції лікарень, придбаних за кошти блоку Робот і лікарі

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії, пише "Європейська правда".

Ще 29 апаратів прибудуть у лікарні Бельгії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Іспанії, Люксембургу, Ірландії, Греції, Естонії, Литви та Хорватії.

Роботи можуть дезінфікувати ультрафіолетовим випромінюванням палату стандарної площі за 10 хвилин. Одного заряду апарату вистачить для обробки 18 кімнат

Таку обробку палат вважають безпечнішою, тому що у такому разі працівники лікарні не наражаються на додатковий ризик, на відміну від дезінфекції вручну хімічними речовинами.

Роботи виготовлені данською компанією UVD Robots, яка виграла тендер. Загалом за виділені ЄС кошти - 12 млн євро - планують придбати 200 таких апаратів. 

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26 02 2021 15:14
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