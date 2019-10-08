НОВИНИМіська влада міста Ханьдань, що у провінції Хебей на сході Китаю, запустила роботів-поліцейських, які здатні розпізнавати людей та оснащені штучним інтелектом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Китаї запустили роботів-поліцейських зі штучним інтелектом, - ВІДЕО
Поки що роботів-поліцейських лише три й кожен має свою спеціалізацію
Фото:nextshark
Поки що роботів-поліцейських лише три й кожен має свою спеціалізацію. Один - патрулює вулиці: він може розпізнавати номери машин і робити знімки, а також заважати пішоходам переходити дорогу в недозволеному місці. Другий працює під час ДТП й допомагає підтримувати порядок на місці аварії до приїзду поліції. А третій надає інформацію справжнім поліцейським, він оснащений базою даних і може визначити, чи знаходиться людина в розшуку, повідомляє Nextshark.
Очікується, що до кінця 2020 року у місті таких роботів буде близько 20.
Нагадаємо, що гуманоїдного робота Atlas навчили пересуватися серед руїн та безладу, а також проходити боком через вузькі отвори.
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