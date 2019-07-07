Робота Atlas навчили пересуватися серед руїн та проходити боком через вузькі отвори
Демонстраційні ролики з роботом Atlas, якого розробила компанія Boston Dynamics, опублікували в YouTube, інформує "Громадське".
Ще в 2015 році під час демонстрації можливостей робота він заледве міг пересуватися рівною поверхнею: кожний крок планувала команда людей, зокрема оператор оцінював ситуацію і направляв робота. На одній з демонстрацій оператор помилився, через що робот впав.
З тих пір інженери значно вдосконалили алгоритми, за допомогою яких пересувається робот Atlas. Тепер він використовує датчики, які моделюють простір навколо робота та вишукують поверхню, на яку він може поставити ногу.
Нові алгоритми дозволяють машині ступати навіть на ту поверхню, яка за розміром менше ступні робота. Також він враховує власні габарити під час ходьби, завдяки чому може протиснутися у вузькі отвори.
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