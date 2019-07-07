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Робота Atlas навчили пересуватися серед руїн та проходити боком через вузькі отвори

Нові алгоритми дозволяють машині ступати навіть на ту поверхню, яка за розміром менше ступні робота
Гуманоїдного робота Atlas навчили пересуватися серед руїн та безладу, а також проходити боком через вузькі отвори.
Робота Atlas навчили пересуватися серед руїн та проходити боком через вузькі отвори Фото:Boston Dynamics

Демонстраційні ролики з роботом Atlas, якого розробила компанія Boston Dynamics, опублікували в YouTube, інформує "Громадське".

Ще в 2015 році під час демонстрації можливостей робота він заледве міг пересуватися рівною поверхнею: кожний крок планувала команда людей, зокрема оператор оцінював ситуацію і направляв робота. На одній з демонстрацій оператор помилився, через що робот впав.

З тих пір інженери значно вдосконалили алгоритми, за допомогою яких пересувається робот Atlas. Тепер він використовує датчики, які моделюють простір навколо робота та вишукують поверхню, на яку він може поставити ногу.

Нові алгоритми дозволяють машині ступати навіть на ту поверхню, яка за розміром менше ступні робота. Також він враховує власні габарити під час ходьби, завдяки чому може протиснутися у вузькі отвори.

Нагадаємо, що у США випустили другу версію браслета Pavlok, які б'є власника струмом за шкідливі звички. Тепер пристрій можна синхронізувати зі смартфоном і, в деяких випадках, запускати автоматично - наприклад, вранці, коли потрібно вставати раніше.

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07 07 2019 12:29
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