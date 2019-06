У США випустили браслет для боротьби зі шкідливими звичками, - ВІДЕО

У США випустили другу версію браслета Pavlok, які б'є власника струмом за шкідливі звички. Тепер пристрій можна синхронізувати зі смартфоном і, в деяких випадках, запускати автоматично - наприклад, вранці, коли потрібно вставати раніше.

Щоб відучити себе курити, гризти нігті або їсти нездорову їжу, потрібно самостійно давати собі розряд в 350 вольт кожен раз, коли порушуєш власну заборону. Якщо сили волі поки не вистачає, можна попросити зробити це друзів через спеціальний додаток, інформує Esquire.

Браслет отримав свою назву на честь нобелівського лауреата Івана Павлова, який створив метод вироблення умовних рефлексів. Pavlok повинен діяти на людину так, як стимули фізіолога на його піддослідну собаку.

Купити браслет і перевірити його роботу можна за 199 доларів на Amazon. Перша версія Pavlok допомогла журналістці The New York Times скинути зайву вагу, а ось редактор The Verge перестати гризти нігті так і не змогла, інформує TJ.

Пристрій винайшов випускник Стенфорда Маніш Мережі. Розробник прославився тим, що найняв помічницю, яка давала йому ляпаса щоразу, як він відволікався від роботи. Маніш похвалився в блозі, що його продуктивність підскочила з 38 до 98%.

Нагадаємо, що Google зробив додаток для людей з порушеннями зору, який розпізнає об'єкти навколо та називає їх.