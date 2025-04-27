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Цей тиждень буде критичним щодо визначення подальших зусиль США щодо війни

27 квітня 2025, 20:31
Цей тиждень буде критичним щодо визначення подальших зусиль США щодо війни
Фото: з вільних джерел
Наразі немає конкретного часу, коли саме це має відбутись.

Державний секретар США Марко Рубіо сказав, що найближчий тиждень буде "критично важливим" для рішення США про продовження зусиль для припинення війни між росією і Україною. 

Про це Рубіо оголосив в ефірі NBC News. 

"Думаю, це буде критичний тиждень. Це буде справді дуже важливий тиждень, протягом якого ми повинні будемо визначитися, чи це ті спроби, в яких ми хочемо продовжити брати участь, чи нам час змістити фокус на деякі інші питання, які так само, якщо не більш важливі", - заявив держсек. 

За його словами, перспективи якоїсь домовленості щодо припинення російсько-української війни "ближче ніж будь-коли за останні три роки, але ми все ще не там".

Рубіо відповів на питання, скільки часу у Трампа ще "готові дати" Україні і росії на досягнення якоїсь мирної угоди. 

"Було б неправильно визначати конкретну дату… Президент витратив на це дуже багато часу та енергії, і я думаю, що ми наблизили сторони ближче, ніж вони були довгий час, але ми все ще не там", – додав Рубіо.  

Він також додав, що "бачить підстави для оптимізму, але, звісно, є підстави і для реалізму".

Крім того, раніше у Білому домі відзначили продуктивність переговорів Трампа і Зеленського.

 

СШАвійна в Україні

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