Після заяв Трампа у Сенаті заговорили про додаткові санкції проти росії

Свою заяву американський президент зробив під час похорон Папи Римського.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем нагадав про свій законопроєкт, що передбачає введення вторинних мит на імпорт нафти, газу, урану та інших продуктів з рф.

Про це він написав в соцмережі X (Twitter).

Його допис з’явився на після того, як президент США Дональд Трамп розкритикував останні удари росії по цивільних містах України і висловив сумнів, що президент рф Володимир путін хоче закінчити війну.

Також Трамп пригрозив санкціями проти кремля.

На що Грем заявив, що цінує зусилля Трампа і його команди, які "працюють над тим, щоб чесним і справедливим чином покласти край війні в Україні, розв'язаній варварським вторгненням путіна".

"Що стосується додаткових санкцій щодо путінської рф, я представив законопроєкт, підтриманий майже 60 членами обох партій, який передбачає введення вторинних мит на імпорт нафти, газу, урану та інших продуктів із росії", – додав він.

За словами Грема, Сенат "готовий рухатися в цьому напрямку і зробить це переважною більшістю голосів, якщо кремля не прийме чесний, справедливий і міцний мир".

На похороні Папи Римського у Ватикані відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і його американського колеги Дональда Трампа. Зустріч відбулася на тлі тиску США на Київ у процесі спроб покласти край війні РФ проти України.

В суботу, 26 квітня, Зеленському надали особливе місце на церемонії у Ватикані.