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Зеленського знову звинуватили у порушенні дрес-коду на похороні Папи Римського

27 квітня 2025, 15:47
Зеленського знову звинуватили у порушенні дрес-коду на похороні Папи Римського
Фото: Укрінформ
Окрім нього його ще порушили чинний та екс президенти США.

Президента України Володимира Зеленського звинуватили у порушенні дрес-коду на похоронах Папи Римського Франциска через вибір одягу, що не відповідав вимогам церемонії такого рівня.

Про це повідомляє газета The Daily Mail.

Видання пише, що суворий дрес-код для похорону у Ватикані передбачав, що чоловіки повинні носити темний костюм з довгою чорною краваткою і білу сорочку. Також взуття, довгі шкарпетки, пальто і парасольки також мали бути чорного кольору.

Крім того, порушення дрес-коду побачили і в колишнього президента США Джо Байдена, який був у синій краватці, хоча костюм був чорним, але з синім відтінком. 

Проте найбільше порушив протокол похоронів саме нинішній американський лідер Дональд Трамп. Він одягнув темно-синій костюм, прикрашений шпилькою з американським прапором, та поєднав його з блискучою синьою краваткою.

Критика щодо зовнішнього вигляду Зеленського з’явилася після попередніх звинувачень у неналежному одязі під час візиту до Овального кабінету.

 
ВатиканПапа Римськийдрес-код

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