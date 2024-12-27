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Перший полонений солдат з КНДР помер від отриманих поранень

27 грудня 2024, 17:08
Перший полонений солдат з КНДР помер від отриманих поранень
Фото: time-news.net
Вчора ЗСУ вперше взяли в полон солдата з Північної Кореї.

Військовий з КНДР, який був захоплений у полон Збройними силами України, помер наступного дня від отриманих поранень. 

Про це повідомило агентство Yonhap, посилаючись на джерела в Національній розвідувальній службі Південної Кореї. 

Північннокореєць був серед найманців, які воюють на боці армії рф. 

Однак його стан почав стрімко погіршуватися після полону, і врятувати життя військовому не вдалося. 

Спецслужби додали, що це перший задокументований випадок участі громадянина КНДР у бойових діях на боці росії. 

Інформація про кількість інших північнокорейських найманців та їхні завдання уточнюється. 

В той же час, аналітики вважають, що присутність солдатів з КНДР може свідчити про дедалі ширше використання росією міжнародних найманців у війні проти України. 

Сьогодні, 27 грудня, ми повідомляли, що Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР.

 

КНДРполонвійна в Україні

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