Перший полонений солдат з КНДР помер від отриманих поранень

Вчора ЗСУ вперше взяли в полон солдата з Північної Кореї.

Військовий з КНДР, який був захоплений у полон Збройними силами України, помер наступного дня від отриманих поранень.

Про це повідомило агентство Yonhap, посилаючись на джерела в Національній розвідувальній службі Південної Кореї.

Північннокореєць був серед найманців, які воюють на боці армії рф.

Однак його стан почав стрімко погіршуватися після полону, і врятувати життя військовому не вдалося.

Спецслужби додали, що це перший задокументований випадок участі громадянина КНДР у бойових діях на боці росії.

Інформація про кількість інших північнокорейських найманців та їхні завдання уточнюється.

В той же час, аналітики вважають, що присутність солдатів з КНДР може свідчити про дедалі ширше використання росією міжнародних найманців у війні проти України.

Сьогодні, 27 грудня, ми повідомляли, що Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР.