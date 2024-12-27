Перший полонений солдат з КНДР помер від отриманих поранень
Військовий з КНДР, який був захоплений у полон Збройними силами України, помер наступного дня від отриманих поранень.
Про це повідомило агентство Yonhap, посилаючись на джерела в Національній розвідувальній службі Південної Кореї.
Північннокореєць був серед найманців, які воюють на боці армії рф.
Однак його стан почав стрімко погіршуватися після полону, і врятувати життя військовому не вдалося.
Спецслужби додали, що це перший задокументований випадок участі громадянина КНДР у бойових діях на боці росії.
Інформація про кількість інших північнокорейських найманців та їхні завдання уточнюється.
В той же час, аналітики вважають, що присутність солдатів з КНДР може свідчити про дедалі ширше використання росією міжнародних найманців у війні проти України.
Сьогодні, 27 грудня, ми повідомляли, що Південна Корея підтвердила взяття Україною в полон солдата з КНДР.