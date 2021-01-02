Перший у світі аеропорт для аеротаксі та дронів-доставників збудують у Британії
Як передає Укрінформ, про це йдеться у пресрелізі компанії Urban Air Port, яка розгорне будівництво у місті Ковентрі.
Це знаходиться в самому серці Англії, де розвинута аерокосмічна промисловість.
Поруч знаходиться велика транспортна магістраль, торгово-офісний комплекс і залізнична станція. Air-One займає на 60% менше місця, ніж вертолітний майданчик.
Всі літальні апарати будуть електричними, а енергію для власних потреб і зарядки мультикоптерів Air-One отримає від сонячних батарей на зовнішніх поверхнях.
У реалізації проекту Urban Air Port сприяє Hyundai Motor Group, літаючі автомобілі якої, швидше за все, і опиняться в аеропорту першими. Air One в Ковентрі має намір стати першою подібною спорудою в світі, але точні терміни будівництва наразі не вказуються.
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