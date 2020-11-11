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У Сеулі випробували безпілотні «небесні» таксі

Транспортний засіб важить 650 кг і розрахований на перевезення двох пасажирів
Міністерство землі, інфраструктури й транспорту Південної Кореї протестувало шість летючих автономних таксі-дронів у столиці Сеулі.
У Сеулі випробували безпілотні «небесні» таксі Літаюче таксі

Дрони EH216 були розроблені китайською компанією Ehang. Кожен літаючий транспортний засіб важить 650 кг і розрахований на перевезення двох пасажирів, передає "Укрінформ".

Самі ж дрони злітають і приземлюються вертикально.

У південнокорейському відомстві сподіваються завдяки дронам-таксі розвантажити дороги для звичайних автомобілістів, і вже у 2025 році дозволити компаніям надавати послуги з перевезення автономними летючими дронами на комерційній основі.

Зазначається, що у вересні міністерство вже протестувало п’ять автономних дронів для доставки їжі у місті Седжонг, що за 130 км від Сеула, на тлі пандемії коронавірусу.

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11 11 2020 14:07
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