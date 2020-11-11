CУСПІЛЬСТВО НОВИНИМіністерство землі, інфраструктури й транспорту Південної Кореї протестувало шість летючих автономних таксі-дронів у столиці Сеулі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Сеулі випробували безпілотні «небесні» таксі
Транспортний засіб важить 650 кг і розрахований на перевезення двох пасажирів
Літаюче таксі
Дрони EH216 були розроблені китайською компанією Ehang. Кожен літаючий транспортний засіб важить 650 кг і розрахований на перевезення двох пасажирів, передає "Укрінформ".
Самі ж дрони злітають і приземлюються вертикально.
У південнокорейському відомстві сподіваються завдяки дронам-таксі розвантажити дороги для звичайних автомобілістів, і вже у 2025 році дозволити компаніям надавати послуги з перевезення автономними летючими дронами на комерційній основі.
Зазначається, що у вересні міністерство вже протестувало п’ять автономних дронів для доставки їжі у місті Седжонг, що за 130 км від Сеула, на тлі пандемії коронавірусу.
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11 11 2020 14:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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