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Volkswagen презентував перший прототип літального таксі

Очікується, що безпілотник Volkswagen V.MO пройде перші тести наприкінці цього року
Німецький концерн Volkswagen веде розробку безпілотного літального таксі V.MO, перший прототип якого презентували в Пекіні.
Volkswagen презентував перший прототип літального таксі Фото: Volkswagen
Про це повідомляє пресслужба Volkswagen.
 
"Літальне таксі" Volkswagen V.MO розробляють у китайському підрозділі концерну. Перший прототип розробники назвали Flying Tiger ("літальний тигр").
 
Літальний апарат має 11,2 м у довжину та розмах крил у 10,6 м. Його піднімають у повітря вісім гвинтів, ще два пропелери відповідають за рух уперед. Обертаються вони за допомогою електромоторів. Зліт і посадка відбуваються вертикально.
 
Очікується, що безпілотник Volkswagen V.MO пройде перші тести наприкінці цього року. Отримана під час випробувань інформація дозволить створити досконаліший прототип, який мають підготувати до 2023 року.
 
Серійне повітряне таксі Volkswagen зможе взяти на борт чотирьох пасажирів із багажем. Його запас ходу становитиме приблизно 200 км. Літальний апарат пересуватиметься в повністю безпілотному режимі.
 
Керівництво Volkswagen вважає, що в недалекому майбутньому літальні таксі стануть звичним явищем у великих містах.
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28 07 2022 14:31
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