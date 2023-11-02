КНДР могла передати росії крім артснарядів ще й балістичні ракети – Associated Press
Про це інформує Associated Press.
У розвідці Сеулу вважають, що КНДР могла відправити росії невстановлену кількість балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет, переносних зенітних ракет, гвинтівок, ракетних пускових установок, мінометів і снарядів.
Підприємства Північної Кореї працюють на повну потужність та мобілізують населення, щоб виконати замовлення для росії.
В обмін на постачання снарядів і ракет кремль, ймовірно, надає Пхеньяну технологічну допомогу для запуску супутника-шпигуна в космос.
Також КНДР зацікавлена в отриманні російських ядерних технологій, говорять у Сеулі.
Вчора ми також писали, що Північна Корея передала росії мільйон артснарядів.