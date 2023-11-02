Національна розвідувальна служба Південної Кореї заявляє, що Північна Корея могла передати росії кілька типів ракет для війни в Україні.

Про це інформує Associated Press.

У розвідці Сеулу вважають, що КНДР могла відправити росії невстановлену кількість балістичних ракет малої дальності, протитанкових ракет, переносних зенітних ракет, гвинтівок, ракетних пускових установок, мінометів і снарядів.

Підприємства Північної Кореї працюють на повну потужність та мобілізують населення, щоб виконати замовлення для росії.

В обмін на постачання снарядів і ракет кремль, ймовірно, надає Пхеньяну технологічну допомогу для запуску супутника-шпигуна в космос.

Також КНДР зацікавлена в отриманні російських ядерних технологій, говорять у Сеулі.

Вчора ми також писали, що Північна Корея передала росії мільйон артснарядів.