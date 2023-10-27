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США та Південна Корея спільно готуються до раптових атак "у стилі Хамас" – WP

27 жовтня 2023, 14:27
США та Південна Корея спільно готуються до раптових атак
Фото: imago
Як відомо, це були триденні тренування, які розпочалися в середу, 25 жовтня.

Армії Штатів та Південної Кореї цього тижня провели спільні військові навчання з бойовими стрільбами, щоб відточити свої навички протистояти загрозам "у стилі Хамас" з боку небезпечного сусіда Сеулу - Північної Кореї.

Про це пише The Washington Post з посиланням на південно-корейських військових.

 У навчаннях було задіяно 5400 південнокорейських і американських солдатів, 300 артилерійських систем та 1000 одиниць техніки й військово-повітряних сил.

Армії двох країн союзниць регулярно проводять спільні навчання, однак напад Хамас на Ізраїль спричинив побоювання щодо безпеки кордону Південної Кореї, який аналогічним чином можуть раптово перетнути війська КНДР. 

Експерти кажуть, що передові далекобійні артилерійські знаряддя Північної Кореї, в разі початку бойових дій, здатні випустити близько 16 000 снарядів по території Південної Кореї за годину. Це створює серйозну загрозу для Сеула, який розташований приблизно за 40-50 кілометрів від спільного з КНДР кордону.

"Під час навчань відпрацьовувалися удари, спрямовані на "усунення джерел далекобійних артилерійських провокацій противника на ранніх етапах", - йдеться в заяві військових Південної Кореї. 

Своєю чергою, Північна Корея поки ніяк відреагувала на спільні навчання, хоча зазвичай в КНДР розглядають такі тренування як "репетиції" перед вторгненням на свої території. Саме під схожими лозунгами у Пхеньяні зазвичай оголошують нові ядерні випробування.

Саме тому Південна Корея та Сполучені Штати розширюють свої регулярні військові навчання. Від минулого року Північна Корея здійснила понад 100 ракетних випробувань, а деякі з них імітували ядерні атаки на Південну Корею та США.

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