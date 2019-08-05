Первістка Меган Маркл і принца Гаррі назвали Арчі

Він сьомий у черзі на престол

Першу дитину онука королеви Великої Британії принца Гаррі та його дружини Меган Маркл назвали Арчі.

Повне ім'я дитини - Арчі Гаррісон Моунтбаттен-Вінсдор.

"Герцог і герцогиня Сассекс із задоволенням оголошують, що назвали свою першу дитину: Арчі Харрісон Маунтбаттен-Віндзор. Цього дня вони познайомили Її Величність Королеву зі своїм восьмим онуком у Віндзорському замку", - йдеться у повідомленні подружжя у Instagram.

8 травня новонародженого показали Королеві Єлизаветі II. Арчі став її 8 правнуком, він сьомий у черзі на престол.

За ставками букмекерів імʼя Спенсер було явним фаворитом для королівської дитини. У якості другого фаворита зі ставкою 5/1 букмекери зазначили імʼя Олександр. За яким послідували Джеймс і Артур, які обидва мали ставку 10/1. У списку імен також був Дональд, йому давали шанси 500/1.

Нагадаємо, онук королеви Великої Британії принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вперше з'явились на публіці зі своїми новонародженим первістком - хлопчиком, який народився у Маркл 6 травня.

Представляючи журналістам малюка, який був загорнутий у білу шаль, Меган сказала: "У нього найсолодший темперамент, він дійсно спокійний. Він був мрією".