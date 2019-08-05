CУСПІЛЬСТВО НОВИНИОнук королеви Великої Британії принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вперше з'явились на публіці зі своїми новонародженим первістком — хлопчиком, який народився у Маркл 6 травня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Принц Гаррі та Меган Маркл вперше показали свого малюка
Меган сказала: "У нього найсолодший темперамент, він дійсно спокійний. Він був мрією"
Фото:ВВС
Представляючи журналістам малюка, який був загорнутий у білу шаль, Меган сказала: "У нього найсолодший темперамент, він дійсно спокійний. Він був мрією". Принц Гаррі додав, усміхнувшись: "Я не знаю, від кого він це отримав". Про це повідомляє "Громадське".
Фото:Twitter
Меган та Гаррі підтвердили, що пізніше вони покажуть первістка королеві - це її восьмий і наймолодший правнук.
Акторка сказала: "Я маю двох найкращих хлопців у світі, тому я дійсно щаслива".
Нагадаємо, що онук королеви Великої Британії принц Гаррі та його дружина Меган Маркл стали батьками — акторка народила хлопчика.
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08 05 2019 15:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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