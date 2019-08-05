Принц Гаррі та Меган Маркл вперше показали свого малюка

Меган сказала: "У нього найсолодший темперамент, він дійсно спокійний. Він був мрією"

Онук королеви Великої Британії принц Гаррі та його дружина Меган Маркл вперше з'явились на публіці зі своїми новонародженим первістком — хлопчиком, який народився у Маркл 6 травня.

Представляючи журналістам малюка, який був загорнутий у білу шаль, Меган сказала: "У нього найсолодший темперамент, він дійсно спокійний. Він був мрією". Принц Гаррі додав, усміхнувшись: "Я не знаю, від кого він це отримав". Про це повідомляє "Громадське".



Фото:Twitter

Меган та Гаррі підтвердили, що пізніше вони покажуть первістка королеві - це її восьмий і наймолодший правнук.

Акторка сказала: "Я маю двох найкращих хлопців у світі, тому я дійсно щаслива".

Нагадаємо, що онук королеви Великої Британії принц Гаррі та його дружина Меган Маркл стали батьками — акторка народила хлопчика.