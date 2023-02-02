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ПОЛІТИКА

Петр Павел закликав надати Україні всю зброю, крім ядерної

02 лютого 2023, 22:01
Петр Павел закликав надати Україні всю зброю, крім ядерної
Джерело: chas.news

Петр Павел, який раніше очолював Військовий комітет НАТО, а з березня складе присягу президента Чехії, заявив, що на військову допомогу Україні в протистоянні російській агресії не повинно бути "жодних обмежень".

Про це він сказав в інтерв’ю AFP, яке цитує "Європейська правда".

Петр Павел наголосив, що Захід повинен надати Україні всі види зброї, окрім ядерної.  "Якщо ми займемо єдину позицію, це дасть нам більше шансів на успіх ", – сказав він.

"Що стосується звичайних озброєнь, то я справді не бачу причин для будь-яких обмежень. Україна не може боротися з таким сильним супротивником без броньованих технологій, безпілотних літальних апаратів, артилерії та ракет великої дальності, але, можливо, і без надзвукових літаків", – зазначив Петр Павел.

"Ми повинні надати Україні всі засоби, щоб допомогти їй витіснити російську армію. Важливо демонструвати постійну підтримку України, підкреслювати все хороше й бажання продовжувати нашу ініціативу. Я думаю, що це те, що Україна повинна почути", – додав він.

Цікаво, що з таким самим закликом нещодавно виступив американський політолог Еліот А. Коен.  

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Міністерство оборони Чехії на запит AFP повідомило, що з початку повномасштабної агресії Росії надало Україні військової допомоги на суму 217 мільйонів доларів.

Чеські ЗМІ повідомляли, що перший візит після виборів Петр Павел здійснить у Францію. Слід згадати, що у 1993 році у Югославії його підрозділ миротворчих сил допоміг врятувати із зони бойових дій 53 французьких солдатів, заблокованих між сербськими та хорватськими військами. За це Павел отримав найвищу нагороду Франції — орден Почесного легіону.


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