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Петреус закликає США надати Україні далекобійні ракети Atacms і F-16

11 вересня 2023, 10:32
Петреус закликає США надати Україні далекобійні ракети Atacms і F-16
Девід Петреус. Фото: AFP
Колишній командувач Центрального Командування США та ексдиректор ЦРУ генерал Девід Петреус закликає до прискорення поставок в Україну винищувачів F-16 і ракет ATACMS.

Про це повідомляє The Telegraph.

"Вашингтон має якнайшвидше прийняти літаки "на озброєння" і припинити "вагатися" з приводу відправки ракет до Києва", - заявив Петреус.

За його словами, Україна може "змінити динаміку" війни, якщо зможе перерізати сухопутний міст, який росіяни встановили між Кримом та іншими окупованими територіями.

"Вашингтон підриває ці перспективи, відхиляючись від певних рішень, зокрема щодо ATACMS, які можна запускати з ракетної системи залпового вогню HIMARS", - сказав генерал. 

Він додав, що сподівається, що США нададуть армійські тактичні ракетні системи, які подвоять радіус дії того, що ми надали. 

Раніше Петреус заявив: "Нам потрібно продовжувати закручувати гайки".
війнаУкраїнаПетреус

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