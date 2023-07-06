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ПОЛІТИКА

"Нам потрібно продовжувати закручувати гайки": Ексдиректор ЦРУ закликав посилити тиск на рф

06 липня 2023, 19:44
Девід Петреус. Фото: AFP
"путін перебуває в дуже-дуже складній ситуації".

Колишній директор Центрального розвідувального управління США Девід Петреус вважає, що Вашингтон повинен посилити тиск на москву, яка нині постала перед низкою економічних і військових негараздів.

Таку думку Петреус висловив в інтерв’ю CNN.

За словами ексочільника ЦРУ, "путін перебуває в дуже-дуже складній ситуації" з огляду на спробу заколоту групи Вагнера й економічні санкції, тому Сполучені Штати "повинні продовжувати закручувати гайки".

Петреус додав, що росія "проливає багато крові на полі бою", а також зазнає значних втрат  "в економіці, в тилу". "Все не так погано, як багато хто з нас сподівався. Проте проблеми в тилу в них є", – сказав він.

Серед іншого, генерал навів зростання дефіциту бюджету росії, вихід із російського рику понад 1000 великих західних компаній, зокрема великих нафтовидобувних компаній, а також припинення значної частини торгівлі з Європою.

Також серйозною проблемою для путінського режиму є відплив умів. "Вони втратили сотні тисяч своїх найкращих і найрозумніших – тих, хто більше не хоче жити в країні, яка є світовим вигнанцем", – сказав Петреус.

Колишній директор ЦРУ закликав активніше протидіяти ухилянню росії від санкцій, зокрема – мінімізувати шлях експорту технологій через треті країни.

"Це справжня гра в кішки-мишки. Вона вимагає величезної наполегливості і уваги до деталей… Ми повинні продовжувати дотримуватися цього – і я впевнений, що ми це зробимо", – підсумував він.

війнаЦРУПутінрф тероризм

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