Пхеньян анонсував візит путіна до КНДР

Північна Корея заявила, що кремль подякував Пхеньяну за підтримку та солідарність у війні проти України.

Президент росії путін висловив готовність найближчим часом відвідати КНДР.

Про це пише Yonhap, посилаючись на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

"Президент путін ще раз висловив глибоку вдячність верховному лідеру Кім Чен Ину за запрошення відвідати Пхеньян у зручний час і висловив готовність здійснити візит до КНДР найближчим часом", - йдеться в заяві МЗС Північної Кореї.

Метою поїздки Чхве до росії було зміцнення військової співпраці двох країн, адже КНДР постачає москві зброю для використання у її війні проти України в обмін на технічну допомогу рф для збройових програм Пхеньяна.

"Уряд КНДР тепло вітає президента путіна з візитом у Пхеньян і готовий щиро привітати найближчого друга корейського народу", - написано в заяві.

В МЗС Північної Кореї додали, що під час візиту Чхве Пхеньян і москва досягли консенсусу поглядів стосовно регіональних і міжнародних питань, які стосуються Корейського півострова і Північно-Східної Азії.

"Обидві сторони визнали, що відносини дружби та співпраці між КНДР і російською федерацією, незалежними суверенними державами, служать потужною стратегічною фортецею та рушійною силою у захисті міжнародного миру і безпеки та сприяння побудові багатополярного світу", - додали у відомстві.

Пхеньян похвалилися, що москва вчергове подякувала Північній Кореї "за повну підтримку та солідарність із позицією російського уряду та народу щодо спеціальної військової операції в Україні".

путін востаннє відвідав Північну Корею в липні 2000 року, натомість Кім Чен Ин відвідав росію у вересні.