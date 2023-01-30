Матеріали:
Теми:

Philips звільняє 6 тисяч працівників

30 січня 2023, 10:32
Philips звільняє 6 тисяч працівників
Франс ван Хоутен. Фото: volkskrant.nl
Це робиться задля зменшення витрат

Компанія Philips скорочує 6 тисяч робочих місць задля зменшення витрат, повідомляє Bloomberg.

6 тисяч робочих місць - це близько 8% від загальної кількості штату компанії. 

Скорочення додаються до вже анонсованих торік скорочень 4 тисяч робочих місць, що, за словами представників Philips, призведе до скорочення витрат на суму близько 300 млн євро у найближчі квартали.

Цього року Philips очікує на низьке однозначне зростання порівнянних продажів і високу однозначну скориговану маржу операційного прибутку. 

Нагадаємо, в 2013 році Philips оголосила про зростання продажів енергоощадних LED–ламп на 38% у першому кварталі 2013 року у порівнянні з минулим роком.

 

philips

Останні матеріали

В Пентагоні активно обговорюють надання Україні винищувачів F-16. Підтримка Конґресу знайдеться – Politico
Політика
В Пентагоні активно обговорюють надання Україні винищувачів F-16. Підтримка Конґресу знайдеться – Politico
Переклад iPress – 30 січня 2023, 11:11
Примара 2016 року. Макґоніґал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер
Політика
Примара 2016 року. Макґоніґал, Трамп і правда про Америку – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 30 січня 2023, 09:12
Чергова помилка Німеччини. Нерішучість нікому не йде на користь, окрім путіна – The Economist
Політика
Чергова помилка Німеччини. Нерішучість нікому не йде на користь, окрім путіна – The Economist
Переклад iPress – 27 січня 2023, 16:13
БТР Stryker та танки M1 Abrams. Переваги та можливі проблеми нової американської техніки на українському полі бою – американські експерти та ЗМІ
Технології
БТР Stryker та танки M1 Abrams. Переваги та можливі проблеми нової американської техніки на українському полі бою – американські експерти та ЗМІ
Переклад iPress – 27 січня 2023, 13:26
Чеський Трамп проти нащадків Гавела. Все, що варто знати про президентські вибори в Чехії
Політика
Чеський Трамп проти нащадків Гавела. Все, що варто знати про президентські вибори в Чехії
Переклад iPress – 27 січня 2023, 09:12
Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Політика
Арештований ФБРівець, Дерипаска, Трамп та Україна. Що їх пов’язує – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 26 січня 2023, 16:52
Україну слід перетворити на смертоносну для ворога силу. Потрібні далекобійні ракети, безпілотники на кшталт MQ-9 Reaper та F-16 – експерти Hudson Institute
Політика
Україну слід перетворити на смертоносну для ворога силу. Потрібні далекобійні ракети, безпілотники на кшталт MQ-9 Reaper та F-16 – експерти Hudson Institute
Переклад iPress – 26 січня 2023, 11:53
Гірка правда про те, як росія грабує українське мистецтво. І як їй в цьому допомагали місцеві колаборанти – The Atlantic
Cуспільство
Гірка правда про те, як росія грабує українське мистецтво. І як їй в цьому допомагали місцеві колаборанти – The Atlantic
Переклад iPress – 26 січня 2023, 09:41
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється