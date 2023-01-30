Philips звільняє 6 тисяч працівників

Це робиться задля зменшення витрат

Компанія Philips скорочує 6 тисяч робочих місць задля зменшення витрат, повідомляє Bloomberg.

6 тисяч робочих місць - це близько 8% від загальної кількості штату компанії.

Скорочення додаються до вже анонсованих торік скорочень 4 тисяч робочих місць, що, за словами представників Philips, призведе до скорочення витрат на суму близько 300 млн євро у найближчі квартали.

Цього року Philips очікує на низьке однозначне зростання порівнянних продажів і високу однозначну скориговану маржу операційного прибутку.

Нагадаємо, в 2013 році Philips оголосила про зростання продажів енергоощадних LED–ламп на 38% у першому кварталі 2013 року у порівнянні з минулим роком.