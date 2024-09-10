Пічічі, переможець ЛЧ та ключовий захисник клубу АПЛ: топ-5 найкращих українських легіонерів

Розповідаємо про найуспішніших українських гравців, що виступають за кордоном

Останніми роками все більша кількість видатних українських футболістів переходить у топові європейські клуби, змушуючи нас із ще більшою цікавістю стежити за новинами футболу України та світу. В якийсь момент наших у Європі, та в найкращих європейських лігах зокрема, стало настільки багато, що буквально у кожній з них український вболівальник тепер має свій інтерес.

Деякі наші співвітчизники не просто мають можливість виступати у найсильніших клубах та чемпіонатах планети, але й досягають там прекрасних результатів. Пропонуємо до вашої уваги рейтинг з пʼяти найкращих українських легіонерів за підсумками минулого сезону, адже новий, наразі, лише встиг розпочатися.

5. Віталій Миколенко

Відкриває топ-5 лівий захисник ліверпульського Евертона Віталій Миколенко. Після непростого старту сезону, який він розпочинав у статусі гравця запасу, а в перших чотирьох поєдинках команди взагалі не зʼявлявся на полі, він все ж виборов постійне місце в основі та зумів стати для команди незамінним. 34 поєдинки за клуб в усіх турнірах, чудовий показник, і шкода, що після такої кампанії Миколенко, через травму, не зумів повноцінно допомогти збірній Україні на Євро-2024.

4. Андрій Лунін

Свій найяскравіший сезон у складі мадридського Реала провів і голкіпер збірної України Андрій Лунін. Протягом його значної частини він не був гравцем основного складу, адже Карло Анчелотті віддавав перевагу Тібо Куртуа. Однак у моменти, коли бельгійський конкурент відновлювався від травм, Лунін чудово проявляв себе. 31 поєдинок за сезон, серед яких були такі знакові протистояння Ліги чемпіонів, як проти Лейпцига, де Андрій здійснив рекордну кількість сейвів, чи Манчестер Сіті, в якому допоміг команді виграти серію пенальті, однозначно дозволяють Луніну занести попередню кампанію собі в актив.

3. Ілля Забарний

Ілля Забарний був без перебільшення найстабільнішим українським легіонером попереднього сезону. 37 з 38 можливих матчів АПЛ, зіграних від свистка до свистка, 42 гри загалом за сезон, та майже повна відсутність грубих помилок та скарг з боку тренерського штабу чи вболівальників, і все це - у 21, на той момент, рік. Не дарма за цим молодим і талановитим захисником уже стежать найкращі команди світу.

2. Віктор Циганков

Але найкращим серед усіх все ж був дует українців, що виступав у Жироні, і перший його представник - Віктор Циганков. Протягом минулого сезону правий вінгер став одним зі справжніх лідерів команди, її мозковим центром та генератором ідей. На жаль, українець пропустив чимало поєдинків через травми, але в тих, що грав, демонстрував себе з найкращого боку. У 30 матчах чемпіонату Іспанії він забив вісім голів та віддав сім гольових передач, що допомогли Жироні посісти третє місце та вперше в історії кваліфікуватися до Ліги чемпіонів.

1.Артем Довбик

А переможцем нашого рейтингу, без особливих варіантів та сумнівів, стає нападник Роми, а в минулому сезоні тієї ж Жирони, Артем Довбик. А які можуть бути варіанти, коли гравець з 24 мʼячами у 36 матчах чемпіонату стає найкращим бомбардиром іспанської Ла Ліги? У попередньому сезоні Довбик став справжнім відкриттям не лише українського, але й світового футболу, тож цілком заслужено отримав привабливу трансферну пропозицію від римської Роми, яка заплатила за гравця 30 млн євро, а також потрапив до списку номінантів на Золотий мʼяч.