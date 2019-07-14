Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під час акції біля Московського міськвиборчкому затримали 38 людей

Серед затриманих, зокрема, кандидати в депутати Любов Соболь, Юлія Галямін, Ілля Яшин і Іван Жданов, а також кореспондент "Дождя"
Під час розгону акції біля будівлі Московського міськвиборчкому поліція затримала 38 людей.
Під час акції біля Московського міськвиборчкому затримали 38 людей Фото: з вільних джерел

Затриманих везуть до райвідділу "Хамовники", повідомляє "ОВД-Інфо".

Серед затриманих, зокрема, кандидати в депутати Любов Соболь, Юлія Галямін, Ілля Яшин і Іван Жданов, а також кореспондент "Дождя".

Згідно з інформацією, у одного із затриманих струс мозку, у одного - розбитий ніс, ще у одного, можливо, зламаний мізинець.

Нагадаємо, що раніше у Москві кілька сотень людей вийшли на акцію протесту із вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 07 2019 21:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

#нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.