CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час розгону акції біля будівлі Московського міськвиборчкому поліція затримала 38 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час акції біля Московського міськвиборчкому затримали 38 людей
Серед затриманих, зокрема, кандидати в депутати Любов Соболь, Юлія Галямін, Ілля Яшин і Іван Жданов, а також кореспондент "Дождя"
Фото: з вільних джерел
Затриманих везуть до райвідділу "Хамовники", повідомляє "ОВД-Інфо".
Серед затриманих, зокрема, кандидати в депутати Любов Соболь, Юлія Галямін, Ілля Яшин і Іван Жданов, а також кореспондент "Дождя".
Згідно з інформацією, у одного із затриманих струс мозку, у одного - розбитий ніс, ще у одного, можливо, зламаний мізинець.
Нагадаємо, що раніше у Москві кілька сотень людей вийшли на акцію протесту із вимогою допустити незалежних кандидатів на вибори в Московську міську думу.
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