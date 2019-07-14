ПОЛІТИКА НОВИНИІніціатором заходу виступив опозиціонер Олексій Навальний.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росіяни проводять акцію у Москві: вимагають допустити опозицію до виборів, - НАЖИВО
У столиці Росії Москві триває акція з вимогою допустити до виборів Московської міської думи незалежних кандидатів
Фото: "Радіо Свобода"
Близько тисячі учасників акції зібралися на Пушкінській площі. Звідти вони пішли до будівлі мерії Москви. Колонну очолили опозиційні політики Любов Соболь та Ілля Яшин, йдеться у "Радіо Свобода".
Навколо Пушкінської площі та Новопушкінського скверу стоять автозаки та чергують співроітники Росгвардії.
Російська служба Радіо Свобода веде пряму трансляцію з місця подій.
Напередодні Московський міський виборчком відмовив у реєстрації всім кандидатам-самовисуванцям у 43-му виборчому окрузі, до якого входять кілька районів столиці Росії.
Читайте також: Понад 200 тисяч виборців змінили своє місце голосування
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
14 07 2019 16:11 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- #нова_еліта. Леся Василенко про команду інноваторів з "приземленим" планом дій"Не маю іншого вибору, окрім як брати на себе повну відповідальність та йти в парламент"
- Як політичні партії використовують адмінресурс? Дослідження Democracy.watch Всі ці факти зафіксовані на сторінках медіа-ресурсів політсил - їх офіційних сайтах та в соціальних мережах