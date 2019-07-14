Росіяни проводять акцію у Москві: вимагають допустити опозицію до виборів, - НАЖИВО

У столиці Росії Москві триває акція з вимогою допустити до виборів Московської міської думи незалежних кандидатів

Ініціатором заходу виступив опозиціонер Олексій Навальний.

Близько тисячі учасників акції зібралися на Пушкінській площі. Звідти вони пішли до будівлі мерії Москви. Колонну очолили опозиційні політики Любов Соболь та Ілля Яшин, йдеться у "Радіо Свобода".

Навколо Пушкінської площі та Новопушкінського скверу стоять автозаки та чергують співроітники Росгвардії.

Російська служба Радіо Свобода веде пряму трансляцію з місця подій.

Напередодні Московський міський виборчком відмовив у реєстрації всім кандидатам-самовисуванцям у 43-му виборчому окрузі, до якого входять кілька районів столиці Росії.

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