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Росіяни проводять акцію у Москві: вимагають допустити опозицію до виборів, - НАЖИВО

У столиці Росії Москві триває акція з вимогою допустити до виборів Московської міської думи незалежних кандидатів
Ініціатором заходу виступив опозиціонер Олексій Навальний.
Росіяни проводять акцію у Москві: вимагають допустити опозицію до виборів, - НАЖИВО Фото: "Радіо Свобода"

Близько тисячі учасників акції зібралися на Пушкінській площі. Звідти вони пішли до будівлі мерії Москви. Колонну очолили опозиційні політики Любов Соболь та Ілля Яшин, йдеться у "Радіо Свобода".

Навколо Пушкінської площі та Новопушкінського скверу стоять автозаки та чергують співроітники Росгвардії.

Російська служба Радіо Свобода веде пряму трансляцію з місця подій.

Напередодні Московський міський виборчком відмовив у реєстрації всім кандидатам-самовисуванцям у 43-му виборчому окрузі, до якого входять кілька районів столиці Росії.

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14 07 2019 16:11
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