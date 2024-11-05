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Під час атак рф у смартфонах можливі збої геолокації та часу – Генштаб

05 листопада 2024, 19:34
Під час атак рф у смартфонах можливі збої геолокації та часу – Генштаб
Фото: з вільного доступу
В цей час ЗСУ застосовують засоби радіоелектронної боротьби.

Через роботу засобів радіоелектронної боротьби для відбиття російських атак можуть бути порушення в системі часу, яку використовують мобільні телефони в автоматичному режимі.

Про це Генеральний штаб ЗСУ написав в Telegram-каналі.

Під час проведення заходів з відбиття повітряних атак російських окупантів застосовуються засоби радіоелектронної боротьби.

Робиться це для підвищення ефективності впливу на противника застосовуються засоби підміни координат супутникової навігації GPS.

Проте побічним ефектом є ймовірні порушення в системі точного часу, яку використовують смартфони в режимі автоматичного уточнення часу.

"Враховуючи зазначене, доцільно відключити режим автоматичного уточнення часу в телефоні та враховувати, що під час оголошення повітряних тривог точність роботи систем супутникової навігації може порушуватися," - розказали фахівці з радіоелектронної боротьби.

Лише за минулий тиждень росія запустила по Україні 900 авіабомб, 30 ракет і майже 500 "шахедів".

 

війна в УкраїніРЕБгеолокація

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