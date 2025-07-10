Під час атаки на Київ пошкоджено посольство Ватикану

На місці було знайдено щонайменше десять великих уламків, які, ймовірно, належать дрону-камікадзе.

Під час чергової масованої повітряної атаки росії на Київ у ніч проти четверга незначних пошкоджень зазнало посольство Ватикану в Україні — Апостольська Нунціатура.

Про це повідомив нунцій Святого Престолу, архиєпископ Вісвальдас Кульбокас, у коментарі Vatican News.

За словами Кульбокаса, у результаті обстрілу в головній будівлі дипмісії було пошкоджено дах, а також зазнали ушкоджень гараж і службове приміщення. На місці було знайдено щонайменше десять великих уламків, які, ймовірно, належать дрону-камікадзе.

"Тривожним є те, що безпілотники цілеспрямовано летіли над цивільними кварталами. Я особисто чув і бачив, як кілька з них кружляли прямо над нунціатурою та сусідніми будинками", — зазначив архиєпископ.

За його словами, дипломатам довелося ховатися під час вибухів, які лунали зовсім поруч. У кількох десятках метрів від будівлі посольства пошкоджені цивільні об’єкти.

На щастя, співробітники нунціатури не постраждали. Посольство розташоване в Шевченківському районі столиці, де також розміщено низку інших дипломатичних представництв.

Нагадаємо, в ніч на четвер росія масовано вдарила по столиці України БпЛА та балістикою. Внаслідок атаки виникли пожежі, а також є постраждалі і загиблі.