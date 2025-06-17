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Під час атаки рф на Київ помер американський громадянин

17 червня 2025, 10:11
Під час атаки рф на Київ помер американський громадянин
Фото: telegraf.co.uk
Йому було 62 роки.

В ніч на 17 червня в українській столиці під час чергової російської атаки помер громадянин США.

Про це заявив мер української столиці Віталій Кличко в Telegram-каналі. 

Американець помер під час дронів атаки в Солом'янському районі української столиці.

"Під час атаки на Київ у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США", - написа Кличко.

Він підтвердив, що медики, які прибули на виклик, констатували біологічну смерть чоловіка на місці.

Сьогодні вночі росія атакувала Київ, багато загиблих і більше сотні поранених. 

 

війнаатаки рф

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