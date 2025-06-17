Під час атаки рф на Київ помер американський громадянин

Йому було 62 роки.

В ніч на 17 червня в українській столиці під час чергової російської атаки помер громадянин США.

Про це заявив мер української столиці Віталій Кличко в Telegram-каналі.

Американець помер під час дронів атаки в Солом'янському районі української столиці.

"Під час атаки на Київ у Соломʼянському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США", - написа Кличко.

Він підтвердив, що медики, які прибули на виклик, констатували біологічну смерть чоловіка на місці.

Сьогодні вночі росія атакувала Київ, багато загиблих і більше сотні поранених.