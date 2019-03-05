CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час гасіння пожежі в столичному колекторі теплотраси виявили тіла двох чоловіків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час гасіння пожежі в столичному колекторі знайшли два тіла
О 05:58 пожежу було ліквідовано
Фото: з вільних джерел
Зазначається, що 3 травня о 05:06 до столичної Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в районі Повітрофлотського шляхопроводу у Солом’янському районі Києва. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
За даними вогнеборців, у колекторі теплотраси горіло сміття.
О 05:58 пожежу було ліквідовано. Під час гасіння пожежі в камері колектора вогнеборці виявили тіла двох чоловіків.
Обставини трагедії та особи загиблих встановлюють правоохоронні органи.
Нагадаємо, у середмісті Кропивницького сталося чотири вибухи, які чули в кількох районах міста.
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03 05 2019 11:38 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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