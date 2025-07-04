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Під час нічної атаки рф пошкодила консульство Польщі в Україні

04 липня 2025, 12:19
Під час нічної атаки рф пошкодила консульство Польщі в Україні
Фото: з відкритих джерел
Усі співробітники живі й здорові.

Сьогодні вночі консульський відділ польського посольства у Києві був пошкоджений через російську комбіновану атаку. 

Про це написав глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі Х.

Сікорський заявив, що консульський відділ посольства Польщі був пошкоджено під час масштабної атаки російських військ на Київ. 

"Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем; всі живі й здорові. Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони", – написав він.

Зранку ми писали, що росія масовано атакувала Україну: збито 478 з 550 цілей.

 

війнаатаки рф

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