Під час нічної атаки рф пошкодила консульство Польщі в Україні

Усі співробітники живі й здорові.

Сьогодні вночі консульський відділ польського посольства у Києві був пошкоджений через російську комбіновану атаку.

Про це написав глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі Х.

Сікорський заявив, що консульський відділ посольства Польщі був пошкоджено під час масштабної атаки російських військ на Київ.

"Я щойно розмовляв з послом Лукасевичем; всі живі й здорові. Україна терміново потребує систем протиповітряної оборони", – написав він.

Зранку ми писали, що росія масовано атакувала Україну: збито 478 з 550 цілей.