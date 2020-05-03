Під час нового обміну Україна планує забрати майже 200 осіб
Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов сказав в інтервʼю Українському радіо, передає УКРІНФОРМ.
"Списки на обмін є, він постійно узгоджується, є окрема група, яка цим питанням займається. У нас є велике бажання забрати наших бранців додому. Це майже 200 осіб", - наголосив він.
Відповідаючи на запитання про те, якими будуть дії правоохоронців у разі, якщо у список на звільнення потраплять особи, причетні до катувань людей у неволі, і, зокрема, що буде з визволеним під час останнього обміну Євгеном Бражніковим, щодо якого є свідчення колишніх бранців, що він катував ув'язнених у так званій «Ізоляції», Данілов зауважив, що це складне питання, до якого треба ставитись обережно.
"Сьогодні в нас є складні процеси, коли людина щось каже, а потім воно не зовсім підтверджується. Якщо слова журналіста, який перебував на території Донецької області за ґратами, підтвердяться, то буде відповідне рішення прийняте, повірте… Рішення відповідно до нашого законодавства", - наголосив він.
Секретар РНБО уточнив, що "якщо людина скоїла злочин і це відповідає дійсності, то... прощення не буде".
Він підкреслив, що люди, які катували і вбивали, не мають права на амністію.
Нагадаємо, що колишній політв'язень Олег Сенцов засудив видачу "беркутівців" в обмін на полонених ОРДЛО.
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