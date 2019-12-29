Колишній політв'язень Олег Сенцов засудив видачу "беркутівців" в обмін на полонених ОРДЛО.

"Не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО - хтось залишиться в руках бойовиків. Кримські татари та інші наші політв'язні і надалі сидітимуть у російських в'язницях. Невинні. За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів і п'ятьох беркутівців. І справа не тільки в тому, що у нас майже не залишається цього "чоловічого обмінного фонду" (дуже цинічне і практичне вираження) і для нового повернення своїх заручників, український уряд буде змушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом. А в тому, що цей крок позбавляє нас головного - справедливості", - написав він, передає LB.ua.

Режисер вважає, що "беркутівців" не можна було відпускати до оголошення їм вироку.

"Я дуже радий за цих хлопців і їхні сім'ї, які сьогодні повинні зустрітися. Країна має повертати своїх героїв, але не ціною осквернення цінностей, за які ці герої билися. Тому що вони не скажуть дякую за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Майже через шість років ми почали повертатися в ту точку, з якої все почалося", - вважає Сенцов.

Нагадаємо, що Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов отримав звання почесного громадянина Парижа. Цей документ йому в суботу, 30 листопада, на офіційній церемонії у французькій столиці вручила мер міста Анн Ідальго.