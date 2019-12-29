Сенцов засудив видачу "беркутівців" в обмін на полонених ОРДЛО
"Не всі хлопці будуть звільнені навіть з ОРДЛО - хтось залишиться в руках бойовиків. Кримські татари та інші наші політв'язні і надалі сидітимуть у російських в'язницях. Невинні. За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів і п'ятьох беркутівців. І справа не тільки в тому, що у нас майже не залишається цього "чоловічого обмінного фонду" (дуже цинічне і практичне вираження) і для нового повернення своїх заручників, український уряд буде змушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом. А в тому, що цей крок позбавляє нас головного - справедливості", - написав він, передає LB.ua.
Режисер вважає, що "беркутівців" не можна було відпускати до оголошення їм вироку.
"Я дуже радий за цих хлопців і їхні сім'ї, які сьогодні повинні зустрітися. Країна має повертати своїх героїв, але не ціною осквернення цінностей, за які ці герої билися. Тому що вони не скажуть дякую за те, що справа розстрілу людей на Майдані не була закінчена хоча б вироком винним. Майже через шість років ми почали повертатися в ту точку, з якої все почалося", - вважає Сенцов.
Нагадаємо, що Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов отримав звання почесного громадянина Парижа. Цей документ йому в суботу, 30 листопада, на офіційній церемонії у французькій столиці вручила мер міста Анн Ідальго.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- АУДІО Нову очільницю МОЗ невдовзі замінить Радуцький, – Арахамія
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків