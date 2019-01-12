Режисер закликав підтримати його в боротьбі за повернення всіх українських політв'язнів

Український режисер і колишній політв'язень Олег Сенцов отримав звання почесного громадянина Парижа. Цей документ йому в суботу, 30 листопада, на офіційній церемонії у французькій столиці вручила мер міста Анн Ідальго.

Під час заходу Сенцов пообіцяв, що продовжить боротьбу за повернення українських політв'язнів, що залишилися в Росії.

"Всі українські ув'язнені не звільнені. Я буду продовжувати боротьбу за їх звільнення, І я сподіваюся, що ви підтримаєте мене в цій боротьбі", - сказав режисер, передає LB.ua.

Влада французької столиці ухвалила рішення присвоїти йому почесне громадянство у вересні 2018 року. Це було зроблено з ініціативи Анн Ідальго, яка тоді заявила, що Олег Сенцов повинен бути звільнений з російського ув'язнення.

Нагадаємо, що у Києві на Софійській площі проходить акція підтримки українських в'язнів Кремля. У ній з-поміж інших беруть участь родичі ув'язнених кримських татар — Марлена Асанова, Едема Смаїлова, Тимура Ібрагімова.