Сенцов отримав звання почесного громадянина Парижа
Під час заходу Сенцов пообіцяв, що продовжить боротьбу за повернення українських політв'язнів, що залишилися в Росії.
"Всі українські ув'язнені не звільнені. Я буду продовжувати боротьбу за їх звільнення, І я сподіваюся, що ви підтримаєте мене в цій боротьбі", - сказав режисер, передає LB.ua.
Влада французької столиці ухвалила рішення присвоїти йому почесне громадянство у вересні 2018 року. Це було зроблено з ініціативи Анн Ідальго, яка тоді заявила, що Олег Сенцов повинен бути звільнений з російського ув'язнення.
Нагадаємо, що у Києві на Софійській площі проходить акція підтримки українських в'язнів Кремля. У ній з-поміж інших беруть участь родичі ув'язнених кримських татар — Марлена Асанова, Едема Смаїлова, Тимура Ібрагімова.
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