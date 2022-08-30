НОВИНИПрезидент України Володимир Зеленський напередодні Дня Незалежності України нагородив державними відзнаками деяких голлівудських акторів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Американські зірки отримали нагороди від Зеленського
Бен Стіллер. Фото: AFP
Про це йдеться в указі від 23 серпня, який оприлюднили на офіційному сайті Президента.
Орденом «За заслуги» ІІІ ступеня Глава держави нагородив акторів Шона Стіллера, Бена Стіллера та Лієва Шрайбера, які не лише з самого початку виступали проти війни, а й наважилися приїхати до Києва і особисто підтримати українського лідера.
Також відзнаку у вигляді ордена княгині Ольги ІІІ ступеня отримала актриса Джессіка Честейн, яка була в столиці не так давно.
Раніше повідомлялось, що в Україні з’явиться стипендія імені Леоніда Кравчука.
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30 08 2022 12:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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