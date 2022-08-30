В Україні з’явиться стипендія імені Леоніда Кравчука
Кабмін затвердив план заходів щодо увічнення пам’яті першого президента незалежної України, що передбачає заснування стипендії його імені за особливі досягнення у сфері державного управління, проведення круглих столів, створення циклу теле- і радіопередач, присвячених пам’яті Кравчука.
В Україні з’явиться іменна державна стипендія за особливі досягнення у сфері державного управління імені Леоніда Кравчука. Це передбачено планом заходів щодо увічнення пам’яті Леоніда Кравчука, який затверджено розпорядженням уряду №763 від 27 серпня.
Згідно з документом, стипендію буде засновано протягом року з моменту припинення чи скасування воєнного стану.
У 2022-2023 років планується видати наукові праці, збірки виступів, публікацій Леоніда Кравчука.
Міністерству культуру та інформаційної політики Держкомтелерадіо, Українському інституту національної пам’яті та НСТУ (за згодою) доручено сприяти створенню циклів теле- і радіопередач про життя та діяльність Леоніда Кравчука у рамках циклу теле- і радіопередач про історію становлення незалежної України.
Раніше повідомлялось, що Зеленський позбавив олімпійського чемпіона президентської стипендії через виступ в росії.
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