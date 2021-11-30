Мессі випередив Левандовські в голосуванні за "Золотий м’яч" на 33 пункти
Топ-десятка у голосуванні за "Золотий м'яч":
Ліонель Мессі - 613 балів
Роберт Левандовскі - 580
Жоржиньйо - 460
Карім Бензема - 239
Нголо Канте - 186
Кріштіану Роналду - 178
Мохамед Салах - 121
Кевін Де Брейне - 73
Кіліан Мбаппе - 58
Джанлуїджі Доннарумма - 36.
Після вчорашнього вручення нагороди Мессі заявив, що Левандовські заслужив отримати "Золотий м'яч" минулого року, коли нагороду не вручали через пандемію COVID-19.
У сезоні 2020-21 аргентинець забив 38 голів та віддав 18 результативних передач у 48 матчах за "Барселону" у всіх турнірах. У липні форвард уперше у кар'єрі виграв Копа Америка у складі збірної Аргентини.
Нагадаємо, що влітку Ліонель Мессі став гравцем "ПСЖ". У серпні "Барселона" оголосила, що не зможе підписати новий контракт з Мессі і змушена відпустити аргентинця на правах вільного агента. Це пов'язано з внутрішніми обмеженнями Ла Ліги.
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