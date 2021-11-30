Мессі випередив Левандовські в голосуванні за "Золотий м’яч" на 33 пункти

Ліонель Мессі всьоме став володарем "Золотого м'яча", випередивши Роберта Левандовскі на 33 пункти у голосуванні.

Топ-десятка у голосуванні за "Золотий м'яч":

Ліонель Мессі - 613 балів

Роберт Левандовскі - 580

Жоржиньйо - 460

Карім Бензема - 239

Нголо Канте - 186

Кріштіану Роналду - 178

Мохамед Салах - 121

Кевін Де Брейне - 73

Кіліан Мбаппе - 58

Джанлуїджі Доннарумма - 36.

Після вчорашнього вручення нагороди Мессі заявив, що Левандовські заслужив отримати "Золотий м'яч" минулого року, коли нагороду не вручали через пандемію COVID-19.

У сезоні 2020-21 аргентинець забив 38 голів та віддав 18 результативних передач у 48 матчах за "Барселону" у всіх турнірах. У липні форвард уперше у кар'єрі виграв Копа Америка у складі збірної Аргентини.

Нагадаємо, що влітку Ліонель Мессі став гравцем "ПСЖ". У серпні "Барселона" оголосила, що не зможе підписати новий контракт з Мессі і змушена відпустити аргентинця на правах вільного агента. Це пов'язано з внутрішніми обмеженнями Ла Ліги.