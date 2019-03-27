CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа підсумками обшуків у будинках кримських татар в анексованому Криму російські силовики затримали щонайменше 16 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час обшуків у Криму затримали щонайменше 16 людей
Такі дані станом на 12:30 за місцевим часом наводить "Кримська правозахисна група"
Фото: RFE/RL
Так серед затриманих:
1.Білял Адилов
2.Ізет Абдулаєв
3.Меджит Абдурахманов
4.Тофік Абдулгазієв
5.Фархад Базаров
6.Джеміль Гафаров
7.Різа Ізетов
8.Акім Керімов
9.Алім Керімов
10.Яшар Муедінов
11.Сейран Муртаза
12.Сейтвелі Сейтабдієв
13.Рустем Сейтхалілов
14.Шабан Умеров
15.Рустем Шейхалієв
16.Асан Яніков
Нагадаємо, вранці 27 березня в рамках кримінальної справи про участь у забороненій Росією релігійній організації "Хізб ут-Тахрір" у Криму почали щонайменше 25 обшуків.
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27 03 2019 12:42 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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