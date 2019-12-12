CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУсередині меблів, які перевозили з Мексики в США, виявили 11 китайських мігрантів. Вони ховалися в комоді, скрині та холодильнику, а також інших меблевих предметах.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час перевезення меблів у США в них виявили китайських нелегалів
11 мігрантів ховалися в комоді, холодильнику та скрині
Фото: https://edition.cnn.com/
Прикордонники знайшли їх під час обшуку вантажівки, яка в'їжджала в Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Усіх затримали в рамках порушення імміграційного законодавства, передає LB.ua.
Водія вантажівки, 42-річного громадянина США, заарештували і доставили до виправного центру в Сан-Дієго.
"Митниця та прикордонна охорона не можуть описати небезпеки контрабанди людей. Ці особи займаються контрабандою в нелюдських умовах, які можуть мати смертельні наслідки", - заявили в службі охорони митниці та прикордонного контролю.
Нагадаємо, що Прикордонники затримали 24 нелегальних мігрантів із країн Азії, яких намагалися поза пунктами пропуску переправити до Словаччини.
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