Під час перевезення меблів у США в них виявили китайських нелегалів

11 мігрантів ховалися в комоді, холодильнику та скрині

Усередині меблів, які перевозили з Мексики в США, виявили 11 китайських мігрантів. Вони ховалися в комоді, скрині та холодильнику, а також інших меблевих предметах.

Прикордонники знайшли їх під час обшуку вантажівки, яка в'їжджала в Сан-Дієго, штат Каліфорнія. Усіх затримали в рамках порушення імміграційного законодавства, передає LB.ua.

Водія вантажівки, 42-річного громадянина США, заарештували і доставили до виправного центру в Сан-Дієго.

"Митниця та прикордонна охорона не можуть описати небезпеки контрабанди людей. Ці особи займаються контрабандою в нелюдських умовах, які можуть мати смертельні наслідки", - заявили в службі охорони митниці та прикордонного контролю.

Нагадаємо, що Прикордонники затримали 24 нелегальних мігрантів із країн Азії, яких намагалися поза пунктами пропуску переправити до Словаччини.