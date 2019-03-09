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Під час пожежі в Золотоноші загинула п'ятирічна дитина

Мати винесла хлопчика із задимленого приміщення, але врятувати його не вдалося
У результаті пожежі в багатоповерховому будинку м. Золотоноша Черкаської області загинула 5-річна дитина.
Під час пожежі в Золотоноші загинула п Фото:ДСНС

Пожежа сталася 2 вересня о 16:23 в одній із квартир житлового п'ятиповерхового будинку по вулиці Шевченка. За попередніми даними, загоряння відбулося в результаті короткого замикання, повідомляє ДСНС.

"Увійшовши в квартиру, жінка винесла свого 5-річного сина із задимленого приміщення в безпечне місце. Незважаючи на зусилля лікарів швидкої медичної допомоги, врятувати життя хлопчика, який зазнав сильного отруєння продуктами горіння, не вдалося", - сказано в повідомленні.

З будинку евакуювали вісьмох жителів, загасити вогонь вдалося упродовж 15 хвилин.

Нагадаємо, що у селі Чишки біля Львова вдень 30 серпня виникла масштабна пожежа на підприємстві "Ніка-Друк", яке веде торгівлю пакувальними матеріалами, розчинниками, спеціалізованими фарбами.

Сьогодні міськрада Вознесенська провела позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Матеріали для встановлення причин і наслідків пожежі скеровано в правоохоронні органи.

Інформації про загиблих або постраждалих на цей момент немає.

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03 09 2019 12:32
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