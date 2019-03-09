Під час пожежі в Золотоноші загинула п'ятирічна дитина
Пожежа сталася 2 вересня о 16:23 в одній із квартир житлового п'ятиповерхового будинку по вулиці Шевченка. За попередніми даними, загоряння відбулося в результаті короткого замикання, повідомляє ДСНС.
"Увійшовши в квартиру, жінка винесла свого 5-річного сина із задимленого приміщення в безпечне місце. Незважаючи на зусилля лікарів швидкої медичної допомоги, врятувати життя хлопчика, який зазнав сильного отруєння продуктами горіння, не вдалося", - сказано в повідомленні.
З будинку евакуювали вісьмох жителів, загасити вогонь вдалося упродовж 15 хвилин.
Нагадаємо, що у селі Чишки біля Львова вдень 30 серпня виникла масштабна пожежа на підприємстві "Ніка-Друк", яке веде торгівлю пакувальними матеріалами, розчинниками, спеціалізованими фарбами.
Сьогодні міськрада Вознесенська провела позачергове засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Матеріали для встановлення причин і наслідків пожежі скеровано в правоохоронні органи.
Інформації про загиблих або постраждалих на цей момент немає.
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